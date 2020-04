Il car design vive di lavoro di squadra, in antitesi con il distanziamento sociale imposto dal dilagare della pandemia del coronavirus. Come cambia l’attività creativa in smartworking? Che conseguenze avrà sulle forme delle vetture di domani? Auto&Design ha posto queste domande a responsabili del design di case automobilistiche e centri stile indipendenti. L’opinione di LowieVermeersch, fondatore e direttore creativo di Granstudio.

Come avete organizzato il vostro lavoro in questo periodo di chiusura?

L’epidemia di coronavirus non ha sconvolto il nostro modo di lavorare perché la grande maggioranza dei nostri progetti veniva fatta completamente in digitale già prima dell’arrivo di questa pandemia che ci ha costretto a rimanere in casa. Non mancano comunque i modi di incontrarsi: tutti i lavori dei nostri designer vengono condivisi su una piattaforma in rete e discussi insieme. In più momenti della giornata facciamo delle riunioni per la valutazione con tutto il team, in base a un calendario settimanale molto preciso. Uno dei vantaggi portati da questa organizzazione è proprio la velocità: senza viaggi, visite e altri impegni il lavoro è più snello e fluido.