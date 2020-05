Gale Halderman, designer statunitense che ha disegnato la prima generazione della Mustang, la più famosa delle muscle car americane, è morto all’età di 87 anni. Lo stilista ha lavorano in Ford per più di quarant’anni. Voluta fortemente dal manager Lee Iacocca, la Mustang nasce nel 1964 come una piccola e scattante sportiva non troppo costosa. Per definirne lo stile Iacocca decide di organizzare un concorso di design interno all’azienda: dei 24 progetti presentati viene selezionato quello di Gale Halderman. Dopo averne definito le linee principali Halderman ha seguito lo stile della Mustang fino alla produzione ed è stato successivamente responsabile dello stile della sportiva per altri otto anni.