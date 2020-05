Seguendo questo principio, il design team ha ottenuto uno stile pulito e senza forzature: «Con la ID.3 abbiamo messo da parte ogni aspetto stilistico che esprimesse aggressività e forza, contenuti oggi sin troppo diffusi sulla maggior parte delle vetture di qualsiasi segmento e architettura, ma inadeguate per il nostro progetto. Guardando frontalmente la ID.3 recepiamo lo stacco col passato, eppure la riconosciamo subito come Volkswagen». Per accrescere luminosità e percezione dello spazio disponibile a bordo, i designer hanno realizzato ampie superfici vetrate, ottenute grazie a una linea di cintura non troppo alta, a un parabrezza inclinato e a un lunotto che si estende, in alcune versioni, fino a comprendere il portellone del bagagliaio.