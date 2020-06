«E’ sempre bello interagire con giovani creativi, soprattutto per un marchio nascente come il nostro e organizzare un concorso ci sembrava l’occasione e la modalità più giusta per farlo». Maximilian Missoni, responsabile del design Polestar (nell’immagine in alto al centro tra Nahum Escobedo, Senior Designer, e Juan Pablo Bernal, Senior Interior Design Manager), lancia un design contest (durata dal 23 giugno al 26 ottobre 2020) in cui studenti e appassionati sono chiamati a immaginare un veicolo del marchio svedese in produzione tra 20 anni. «Non vogliamo che i progetti siano distanti dalla realtà o completamente inverosimili, ma abbiamo appositamente deciso di non confinare il topic esclusivamente al mondo automotive per lasciare il massimo spazio alla fantasia», prosegue Missoni.