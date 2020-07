Ford svela la Bronco 2021, il fuoristrada duro e puro che verrà declinato in tre varianti di carrozzeria: tre porte, Sport e cinque porte. La nuova Bronco torna così in scena con una linea squadrata tipica delle 4×4 più performanti, la cui produzione inizierà all’inizio del 2021 e i primi modelli arriveranno nelle concessionarie Ford la prossima primavera (non è prevista la vendita diretta in Europa). Sarà inoltre possibile scegliere tra un’ampia gamma di oltre 200 accessori di fabbrica per la massima personalizzazione. Oltre a questi i concessionari potranno fornire allestimenti specifici su richiesta a seconda delle esigenze dei clienti.