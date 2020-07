«Tutti i dettagli sono estremamente nitidi e il raggio è ora molto piccolo. La scritta Opel a chiare lettere è integrata nella parte inferiore dell’anello, come una raffinata incisione in un gioiello. Questa è pura precisione tedesca». Il fulmine circondato da un cerchio c’è su tutti i modelli Opel dal 1963. Il design è stato poi rivisto per la prima volta nel 1987 e successivamente nel corso del nuovo millennio sono state eseguite ulteriori modernizzazioni, per cui il fulmine ha assunto una forma tridimensionale. Il logo ufficiale dell’azienda è stato nuovamente progettato con una forma più moderna e piatta nell’estate 2017.