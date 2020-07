Elettrica, altamente tecnologica e connessa. La Volkswagen ID.3, prima vettura del costruttore tedesco costruita sulla piattaforma MEB dedicata ai veicoli a zero emissioni, monta gli equipaggiamenti tecnologici di ultima generazione del gruppo Volkswagen. «L’abbiamo disegnata con un’idea in mente: le sue forme avrebbero dovuto comunicare in modo facile e immediato l’alto livello tecnologico della vettura», dice Klaus Zyciora, responsabile del design del gruppo Volkswagen.