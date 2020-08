La parte posteriore si contraddistingue per i gruppi ottici che si estendono per tutta la larghezza della carrozzeria formando uno spoiler aerodinamico e per il lunotto in vetro molto ampio e dallo sviluppo curvilineo, integrato nel portellone apribile, una sorta di innovativa capsula vetrata che rende totalmente visibile l’interno. L’abitacolo spazioso e luminoso offre ottima abitabilità per i due occupanti, grazie a sedute ampie ed avvolgenti. Le sospensioni idropneumatiche garantivano un comfort eccellente e nel contempo un’ottima tenuta di strada. Citroën arrivò a valutare l’idea di produrre in serie una coupé derivata dalla GS, ma il successo della berlina era tanto e tale (quasi 2,5 milioni di esemplari prodotti) da sconsigliare qualsiasi intervento sulla “media”, cuore di gamma, della Double Chevron.