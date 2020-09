Ferrari e Brembo si aggiudicano il Compasso D’Oro. Il prestigioso riconoscimento che premia il design è stato assegnato alla Ferrari Monza SP1 e alla pinza Brembo per la Formula E. Alla cerimonia di premiazione che si è svolta oggi a Milano erano presenti Flavio Manzoni (Chief Design Officer) in rappresentanza del Cavallino Rampante e Alberto Bombassei , presidente Brembo per il produttore omonimo di sistemi frenanti.