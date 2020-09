Più agile di una citycar, più economico di uno scooter, più divertente di una bicicletta: il monopattino (naturalmente elettrico) costituisce un esempio di “design minimo” che colonizza le città ed evolve verso un mercato ormai succulento anche per le Case automobilistiche. Ecco perché, accanto alla Leon di quarta generazione, Seat ha appena presentato su strada il suo eKickscooter65, con il suffisso MÓ, introdotto lo scorso giugno, a completare il nome. Nasce così un inedito sottomarchio dedicato alla micromobilità a zero emissioni, da cui cui ci si attende presto uno scooter vero e proprio. Il rosso opaco del nostro nuovo compagno di mobilità, unica tinta disponibile, si delinea come un’agile virgola fra i nobili scorci della Verona storica, in pieno centro, dove si è svolto il test drive. Anche se si è completamente a digiuno di due ruote, prendere confidenza non si rivela troppo complicato: dopo l’accensione è sufficiente salire con un piede solo e sfruttare l’altro per imprimere una spinta, come sui monopattini tradizionali.