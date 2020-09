Gli interni razionali e moderni riprendono quanto visto in precedenza sulla ID.3. Le funzioni della vettura sono tutte controllabili da due display, il primo al centro della plancia (da 10 o 12 pollici a seconda delle versioni) trasmette il sistema infotainment, il secondo da 5 pollici posizionato davanti al guidatore le informazioni essenziali della strumentazione. È disponibile come optional un head-up display in grado di proiettare sul parabrezza informazioni in 3D utilizzando tecnologie di realtà aumentata.