Prendere quanto di meglio possa esprimere Mercedes in termini di lusso, sicurezza, comfort e tecnologia e concentrarlo in un’unica vettura: così nasce la Mercedes Classe S, un modello arrivato sul mercato “ufficialmente” nel 1972 ma che trova antenate già nei precedenti decenni della storia del marchio. La moderna stirpe di vetture alto di gamma firmata Mercedes si fa risalire al 1951, con la 220 – W187, e dunque vent’anni prima della nascita della Classe S propriamente detta (la W116 è la prima denominata così, il nome sta per “Sonderklasse” che in tedesco significa classe speciale). Da allora ha saputo conquistare più di 4 milioni di clienti.