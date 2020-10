In occasione del suo 90° anniversario, Pininfarina lancia un concorso internazionale di design che sfida gli studenti di tutto il mondo a creare qualcosa che esprima i loro sogni per il futuro: “Design Reset: New Dreams for a New World”. Un’iniziativa che coinvolge prestigiose scuole internazionali consentendo alla comunità di giovani creativi di ripensare a come le esperienze umane saranno nel New Normal. «Siamo interessati ad avviare una discussione sul modo di progettare per il futuro, per questo abbiamo invitato alcune prestigiose scuole di design in tutto il mondo a partecipare ad un concorso che affronti la questione», spiega Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina.

Il concorso è gratuito per chiunque abbia più di 18 anni e frequenti una delle seguenti università di architettura, scuole e istituti di design e accademie di belle arti: China Academy of Art (Cina), Coventry University (Regno Unito), FH Joanneum Industrial Design (Austria), Hochschule München (Germania), IAAD-The Italian University for Design (Italia), Istituto Europeo di Design – Torino (Italia), ISD Rubika (Francia/India), National Institute of Design Ahmedabad (India), Politecnico di Torino (Italia), PRATT Institute (Stati Uniti), Royal College of Art (Regno Unito), Strate School of Design (Francia), TsingHua University (Cina), Umeå Institute of Design- UID (Svezia) and USP (Brasile).