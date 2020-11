La Dallara Stradale rappresenta la massima espressione del concetto di “stile funzionale”. Ognuna delle sue linee è stata tracciata per assolvere ad una specifica funzione tecnica e, soprattutto, aerodinamica (come ci hanno raccontato i creativi di Granstudio nella Cover story che Auto&Design no. 228 ha dedicato al progetto). Ora grazie alla collaborazione con il Club Italia, un circolo di appassionati di auto italiane, la Stradale mette il “vestito della domenica” puntando su soluzioni stilistiche inedite, in grado di rendere il modello ancor più esclusivo.