Al Salone di Guangzhou 2020 il costruttore cinese GAC presenta Moca, vettura urbana a zero emissioni completamente personalizzabile. Secondo quanto dichiarato da GAC, questa concept incarna l’automobile del futuro e rappresenta una nuova visione della tradizionale filosofia stilistica dell’azienda. «Crediamo che, come accade con gli smartphone, gli esterni delle auto passeranno gradualmente dalla diversità all’omogeneità e alla standardizzazione per una migliore esperienza spaziale e di contenuto per quanto riguarda gli interni», commenta Zhang Fan, vice presidente del design, GAC R&D.