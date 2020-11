Luc Donckerwolke non abbandona il gruppo Hyundai. Il designer tedesco riprende la sua carriera in Europa come Chief Creative Officer del gruppo coreano. Lavorerà presso il centro tecnico Hyundai Motor Europe a Francoforte. «È con grande onore e orgoglio che inizio questo secondo capitolo in Hyundai Motor Group per consolidarne la creatività», ha affermato Donckerwolke, che aveva rassegnato le dimissioni da responsabile del design del gruppo coreano a fine aprile scorso per ragioni personali. Il designer, secondo quanto dichiarato in una nota, si occuperà di specifiche attività di comunicazione stilistica per alcuni prodotti di Genesis e per la gamma di elettriche a marchio Ioniq. Inoltre collaborerà con i centri di progettazione anche per lo sviluppo delle concept car dei vari marchi di Hyundai Motor Group.

Luc Donckerwolke è arrivato in Hyundai a gennaio del 2016 assumendo l’incarico di Design Senior Vice President per diventare Executive Vice President l’anno successivo e Chief Design Officer da novembre 2018 a oggi. Precedentemente è stato responsabile dello stile Bentley dal 2012 al 2015, di quello Seat dal 2006 al 2011 e Head of Lamborghini Design dal 2003 al 2006. Tra i modelli più famosi di cui si è occupato durante il suo periodo di permanenza presso il gruppo Volkswagen ci sono l’Audi A2, le Lamborghini Murcielago e Gallardo e la concept car Bentley EXP 10 Speed 6.