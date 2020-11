Sono stati scelti i vincitori del primo concorso di design organizzato da Polestar, marchio di sportive ed elettrificate della galassia Volvo. I progetti verranno esposti presto in una mostra globale negli spazi Polestar di tutto il mondo. Il Polestar Design Contest invitava designer professionisti e gli studenti a dare una visione sul futuro della mobilità seguendo il tema della “purezza”. I partecipanti hanno presentato progetti per un veicolo che fosse coerente con i principi stilistici Polestar e che sarebbe dovuto andare in produzione nel 2040.

Il vincitore nella categoria dei professionisti è il polacco Konrad Cholewka con il suo “Polestar MMXL” – una capsula e a guida autonoma con un design interno flessibile, un veicolo considerato puro nella sua combinazione di due forme geometriche. Da un’unica porta posteriore è possibile accedere all’abitacolo, disposto più come un salotto che come una normale vettura per consentire una facile socializzazione tra gli occupanti del veicolo. È inoltre dotato di un sedile anteriore a panca che può essere ruotato di 180 gradi a seconda del senso di marcia. Il layout degli interni è completamente modulabile seguendo le esigenze degli utenti.