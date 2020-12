All’inizio degli anni Novanta l’Aprilia di Noale, provincia di Venezia, viaggiava sull’onda del successo sfornando scooter innovativi per il mercato in forte espansione. Fu allora che il “patron” Ivano Beggio, che sognava di creare un’icona eterna del design come la Vespa o la Fiat 500, decise di ingaggiare una star mondiale dell’architettura, il francese Philippe Starck, per creare una moto nuova.