Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta arrivò a concepire frontali molto inclinati all’indietro, con fari carenati ed inglobati nella carrozzeria. Diversi i modelli di successo di quel periodo: dalla SM del 1970 alla GS alla CX, il suo ultimo lavoro per Citroën a causa del passaggio di proprietà nel gruppo Peugeot: «Non ho voluto lavorare per Peugeot, non ero d’accordo con la direzione. Ho sempre detto: non lascio Citroën, lascio Peugeot». Opron inizia così la sua attività in Renault dove si occupò del restyling dell’Alpine-Renault A310 e successivamente firmò i progetti di Renault 9, la Renault Fuego, Espace e Renault 25 per passare in proprio come consulente nel 1992 (note le sue collaborazioni anche con Fiat e Alfa Romeo) e ritirarsi a vita privata nel 2000.