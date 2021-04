David Durand è il nuovo capo del design Dacia. Secondo quanto affermato da una fonte interna all’azienda, il designer francese si occuperà ad interim dello stile del costruttore e prenderà il posto di Alejandro Mesonero-Romanos nella squadra stilistica del gruppo Renault composta da Gilles Vidal per Renault, Anthony Villain per Alpine e Patrick Lecharpy per Mobilize. Anche Durand riporterà a Laurens van den Acker, Executive Vice President Renault Group Design e dal 2019 membro del consiglio direttivo.