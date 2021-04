Un’altra caratteristica della Xenia, era l’esplorazione avanzata delle possibilità date dall’elettronica di bordo, una ricerca in grado di stupire i visitatori di un salone dell’auto grazie a particolari che sarebbero divenuti irrinunciabili su ogni vettura moderna, ad esempio il sensore di irraggiamento solare che regola il climatizzatore di bordo. Anticipando quello che sarebbe stato disponibile pochi anni dopo su CX e BX, un computer di bordo, calcolava consumi e autonomia residua, la velocità media ed aiutava il conducente con la cartografia, in un’epoca in cui i satelliti GPS (quelli lanciati) erano riservati ad usi militari.