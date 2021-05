Sophie Li è la nuova responsabile del design Volvo per la regione Asia Pacific. La designer cinese riporta direttamente a Jonathan Disley, Head of Design di Volvo Shanghai.

Sophie Li è arrivata in Volvo lo scorso aprile dopo una lunga esperienza nel campo del design delle auto premium. Gli ultimi dieci anni della sua carriera professionale li ha trascorsi dal gruppo Jaguar Land Rover occupandosi di vari progetti tra cui gli interni della showcar LR1, che anticipava la Land Rover Defender di produzione. La designer cinese ha conseguito un Master of Arts in vehicle interior presso la Coventry University nel 2012.