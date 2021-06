«In ogni caso – conclude Sajonz – lo sforzo dei designer si concentra nell’esaltare il legame con il patrimonio della Casa, reinterpretandolo in chiave moderna. Abbiamo dei vincoli per questioni omologative, ma tutto, dai fari alle appendici aerodinamiche, dalle finiture al colore della carrozzeria, è studiato per rendere le auto delle vere opere d’arte». In effetti, ammirandole, non si può che essere d’accordo. E già si sogna la prossima Bugatti speciale, certi che, come sempre, sarà fedele al motto della Casa, per cui «se è paragonabile, allora non è più una Bugatti».