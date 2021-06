Kia ha svelato le prime immagini della quinta generazione della Sportage, il suo Suv di maggior successo In Europa. L’esterno del nuovo Sportage va oltre i canoni stilistici convenzionali del costruttore coreano. Linee tese e nitide si diramano lungo il corpo vettura, amplificando le tensioni tra i volumi. Allo stesso tempo, superfici pulite e muscolose si intrecciano in un gioco di disegni articolati per conferirle una presenza su strada dinamica e imponente. All’interno è stato creato un ambiente che fonde tecnologie high-tech e stile contemporaneo, per un insieme da “stato dell’arte”.