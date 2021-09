Genesis ha annunciato che Luc Donckerwolke sta ampliando il suo ruolo per rafforzare l’immagine e la presenza del brand nei vari mercati a livello globale. A partire dal 1° settembre 2021, Luc Donckerwolke è Chief Brand Officer e Chief Creative Officer di Genesis, riportando direttamente al responsabile globale del marchio, Jay Chang. Il ruolo ampliato di Donckerwolke indica l’enfasi del marchio Genesis sul design.

«È un grande onore avere la possibilità di far crescere il marchio Genesis in tutto il mondo», ha detto Donckerwolke. «In Genesis il design è una parte fondamentale del marchio. È quindi logico espandere il mio ruolo nel campo anche della comunicazione di questo brand, per entrare maggiormente in sintonia con la nostra crescente base di clienti e fornire le migliori esperienze di lusso».