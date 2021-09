Niente volante né pedali: MG Maze si controlla da un joystick e da un display. Non mancano, poi, diversi aspetti da vera show-car, come l’apertura in asse verticale di tutto il guscio del tetto. Secondo quanto dichiarato da MG è una soluzione comoda e ergonomica per scendere e salire dal veicolo, richiede meno spazio di una tipica portiera e quindi risulta più agevole la ricerca del parcheggio. Il telaio a vista mostra nella parte posteriore il pacco batterie intercambiabile.