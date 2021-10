Quali sono gli elementi stilistici che ritieni irrinunciabili per un’Alfa Romeo anche in futuro?

«Ogni Alfa Romeo ha un’identità propria pur avendo una forte connessione con le altre. Impossibile non citare lo scudetto, le cui interpretazioni sono cambiate nel corso degli anni, ma che rimane l’elemento centrale dell’anteriore. Non esiste un altro marchio al mondo con un elemento frontale così identitario. Lo stesso concetto vale, ad esempio, per i cerchi: lavoriamo a un’evoluzione del mitico design a bolle circolari di cui abbiamo visto l’ultima interpretazione su Giulia e Stelvio».

«Ci sono particolari stilistici immortali anche negli interni, come la forma a cannocchiale della strumentazione. Nei prossimi modelli l’analogico lascerà il posto al digitale, ma questo non influirà sulle sue forme generali a cui non rinunceremo. Insomma, le Alfa di domani avranno una certa familiarità con il passato, ma guarderanno fortemente al futuro».

È stato annunciato che nella maggior parte dei mercati dal 2027 Alfa Romeo diventerà un brand elettrico. In che modo l’elettrificazione avrà effetti sul design dei prossimi modelli?

«Lavoreremo sulle piattaforme elettriche del gruppo Stellantis di diverse dimensioni. Utilizzeremo la STLA in versione Small, Medium e Large e il nostro approccio stilistico ricercherà la leggerezza. Le silhouette delle nostre vetture comunicheranno leggerezza, immaginate di avere un modello e di provare a togliere tutta l’aria dalle sue forme: quello che si ottiene sono superfici scolpite e volumi precisi».