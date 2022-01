«Gli autocarri pesanti si stanno evolvendo rapidamente per adattarsi a un ambiente in rapida evoluzione in cui le nuove tecnologie consentono ai veicoli smart e connessi di aiutare in sicurezza il lavoro quotidiano. Il design sofisticato di DeepWay introduce un nuovo linguaggio avanzato, dove l’efficienza e l’aerodinamica lavorano insieme per creare una forma esterna iconica; gli interni integrano perfettamente tutte le nuove tecnologie in uno spazio molto moderno e confortevole, dove il viaggio si trasforma in una nuova esperienza intuitiva e fluida. Intelligente, connesso, premium ma pratico, DeepWay Xingtu ha un linguaggio di design puro e iconico, che segna il futuro di una nuova generazione di trasporti pesanti», ha dichiarato Matteo Piguzzi, Head of Design di Pininfarina Shanghai.