«Elegante e tecnologico»: è così che Gilles Vidal, capo del design Renault, descrive l’Austral, il nuovo Suv del segmento C del costruttore francese. Riprendendo i codici della gamma attuale, i team di design hanno voluto proporre un veicolo distintivo, raffinato e decisamente moderno. Secondo quanto dichiarato, i designer si sono avvalsi di tutti i criteri che rendono un Suv accattivante in termini di proporzioni, rapporto, sbalzo e dimensione delle ruote, ponendo l’accento sulle spalle e conferendogli un look muscoloso.

Il risultato è un Suv che ha personalità, che non dimentica la sua indole contemporanea. «Renault Austral unisce elementi stilistici forti che gli conferiscono un design dinamico ed elegante. La qualità si percepisce al primo sguardo. Abbiamo ridotto gli allineamenti della carrozzeria e perfezionato le sporgenze in modo da trasmettere un’immediata sensazione di qualità», dice Gilles Vidal.