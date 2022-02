Il trattamento del retrotreno è altrettanto drastico. Per elevare tanto l’estetica quanto la funzionalità aerodinamica, sul tetto è stato aggiunto un nuovo spoiler con bordino per ridurre la portanza e incrementare la stabilità a velocità elevate, con un diffusore posteriore doppio notevolmente ingrandito per adeguarlo al diametro maggiorato del sistema di scarico quadruplo. Analogamente agli esterni, gli interni di DBX707 presentano di serie una finitura scura cromata sul pomello del cambio. È possibile scegliere come opzione il cromo brillante e la fibra di carbonio. Il rivestimento Piano Black è disponibile di serie, mentre le finiture in rete in fibra di carbonio o bronzo sono disponibili in opzione. Per i clienti che intendono valorizzare ulteriormente la natura esclusiva di DBX707 e dar vita a un prodotto davvero unico, Q by Aston Martin, il servizio di personalizzazione del marchio, offre ampie possibilità di realizzare dettagli su misura.