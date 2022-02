Renault ha svelato la prima immagine di una nuova concept car alimentata a idrogeno che presenterà il prossimo maggio. Secondo quanto dichiarato, il prototipo è la prima vettura di concetto sviluppata da Gilles Vidal da quando è arrivato in Renault come capo del design a novembre 2020. Questa concept-car va nella direzione dell’obiettivo di recente annunciato dall’azienda di raggiungere un mix energetico al 100% elettrico entro il 2030, scrive il costruttore francese in una nota alla stampa.

Nel frontale si ritrovano alcuni elementi della R5 Prototype, la concept car svelata all’inizio del 2021 che anticipa la prossima R5 di serie elettrica in arrivo nel 2024. La vettura mostra proiettori divisi su due livelli, due profonde venature sul cofano e, prima volta per Renault, gli specchietti digitali. Il team di design si è focalizzato anche sul concetto di economia circolare, utilizzando sia per gli esterni sia per gli interni materiali riciclabili e riciclati.