Il Car Design Award è pronto per l’edizione 2022. La premiazione del riconoscimento internazionale che sin dagli anni Ottanta – e dal 2016 nella attuale riedizione – celebra i team di design autori dei migliori progetti di serie e di concept car, nonché del miglior linguaggio di design del marchio, si terrà a Milano il prossimo venerdì 10 giugno.

La giuria è al lavoro per votare i progetti finalisti di questa edizione, divisi come di consueto nelle tre categorie – dieci “Concept car”, dieci “Production Car” e cinque concorrenti per il premio “Brand Design Language” riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto – e che saranno resi noti nella seconda metà di aprile. Seguiteci nelle prossime settimane per avere tutti gli aggiornamenti e visitate il sito www.cardesginaward.com .

Il Car Design Award è stato istituito nel 1984 su iniziativa di Fulvio Cinti, fondatore e direttore per oltre trent’anni della rivista Auto&Design. Il premio si rivolge ai progetti che hanno contribuito in maniera significativa all’evoluzione del design automobilistico. Da sempre, i vincitori del Car Design Award sono selezionati da una giuria di esperti, esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche a livello internazionale, così da garantire un giudizio obiettivo sul panorama del car design mondiale.