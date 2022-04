La silhouette è elegante e dinamica e viene ampliata per creare un effetto sorprendente. Che sia stazionario o in movimento, il concept utilizza design, luce, display, profumi e suoni per creare un’esperienza coinvolgente per i clienti. I designer hanno lavorato per creare armonia utilizzando la luce in un modo nuovo. «L’elettrificazione sta rimuovendo molti vincoli di progettazione dei veicoli tradizionali, consentendoci di reimmaginare ciò che può essere un veicolo», continua Anthony Lo.