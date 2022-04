«La smart #1 è il primo modello a svelare il nuovo Dna del design di smart in un modo molto cool, ma al tempo stesso maturo. Sono molto orgoglioso del prodotto che rispecchia perfettamente gli sforzi congiunti dei nostri designer europei e cinesi. Come squadra, siamo stati in grado di tradurre la nostra idea concettuale nell’auto di serie che presentiamo oggi. Con la smart #1 apriamo un nuovo capitolo per posizionare smart come marchio leader nel design», Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG.