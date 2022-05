Meglio non affannarsi per comprimere i tempi quando si può godere più profondamente del viaggio: potrebbe apparire una massima orientale ma, benché favorisca una certa tranquillità di spirito, si tratta di un’assai più concreta ricetta italiana per promuovere l’elettrico. In una fase che vede tutti i costruttori d’auto mirare a evolversi in fornitori di mobilità, infatti, Kia immagina un’inedita prospettiva per alleggerire l’importanza dei minuti dedicati alla ricarica, una rete di colonnine installate presso hotel, agriturismi immersi nella natura e ristoranti distribuiti negli angoli più suggestivi della Penisola. Così ripristinare le batterie diventa solo un dettaglio di un’esperienza di ristoro il più possibile protratta.