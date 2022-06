«Abbiamo voluto aggiungere lunghezza per garantire un maggiore comfort ai passeggeri posteriori e un bagagliaio molto capiente, per soddisfare le esigenze dei clienti che preferiscono un bagagliaio più tradizionale e di coloro che operano nel mercato del noleggio privato, ma senza conferire alla vettura un aspetto squadrato o sgraziato», ha aggiunto Leclercq. Vista lateralmente, la dinamica linea del tetto si sviluppa con fluidità dalla parte superiore del parabrezza fino al pannello superiore del portellone posteriore per creare una silhouette di tipo fastback, affusolata e aerodinamica. Il pannello del portellone posteriore, che si ripiega verso il paraurti, è pulito e lineare, con uno spoiler discreto, integrato nella parte superiore, e accoglie il logo in lettere di Citroën al centro.