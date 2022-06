Dinamica, potente e con un’aerodinamica ottimizzata: con l’anteprima mondiale della concept car ID. Aero in Cina, Volkswagen offre un’anticipazione della prima berlina completamente elettrica del marchio. Il futuro modello di serie farà parte del segmento delle berline superiori. La berlina elettrica verrà prodotta per l’Europa nello stabilimento Volkswagen di Emden, Germania, e il debutto della versione di serie è previsto nel 2023. Il design della ID. Aero applica per la prima volta il linguaggio stilistico della famiglia ID. a una berlina del segmento superiore. Le sezioni del frontale e del tetto, progettate in modo aerodinamico, consentono al vento di fluire in modo ottimale. La parte posteriore leggermente retratta dotata di uno spoiler a labbro guida il flusso d’aria. Gli sportivi cerchi bicolore da 22 pollici sono disegnati nello stile di una turbina e integrati a filo nei passaruota. Le classiche maniglie delle porte sono sostituite da superfici tattili illuminate che riducono ulteriormente la resistenza aerodinamica.