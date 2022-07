Infine, gli ingegneri sono riuscire a trasformare la Alpine A110 in decappottabile con una soluzione semplice e leggera senza influire negativamente sulla rigidità della sportiva francese, tra le sue caratteristiche più importanti. Il tetto è ora formato da due gusci in carbonio rimovibili, un’operazione che consente in pochi secondi di passare alla configurazione decappottabile. Tutto nuovo il powertrain: i moduli delle batterie sono uguali a quelli di Mégane E-Tech Electric, ma per ottenere una ripartizione ottimale delle masse e alloggiare i dodici moduli è stato necessario progettare per l’A110 dei casing (involucri funzionali) per batterie specifici e adattare l’architettura interna. Sono così stati posti quattro moduli all’anteriore e otto al posteriore. Per raccogliere questa sfida, gli ingegneri hanno collocato i moduli nello spazio in modo non “tradizionale”. Nonostante l’aggiunta di questi dodici moduli, il peso totale dell’Alpine A110 E-ternité è aumentato di 258 kg.