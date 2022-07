L’Istituto Europeo di Design presenta i progetti di tesi dei diplomati in Transportation Design (a.a. 2021/22), nati dalla collaborazione con il centro stile di Hyundai Europa a Francoforte. Veicoli sportivi compatti, della lunghezza di 4,4 metri e alimentati da un powertrain a idrogeno, capaci di coniugare piacere di guida e alte prestazioni ad una mobilità sostenibile e orientata al miglioramento della vita delle persone. «I giovani talenti danno un contributo fondamentale», ha commentato Thomas Burkle, Chief Designer nel Centro Stile di Hyundai Europa. «Lo sguardo innovativo e fuori dall’ordinario è in grado di fare la differenza, supportato dal know-how tecnologico di Hyundai. Siamo molto felici di aver collaborato ancora una volta con IED Torino, gli studenti hanno interpretato il nostro brief con grande impegno, arrivando a sviluppare soluzioni molto interessanti e spunti davvero innovativi». «Siamo orgogliosi del legame tra l’Istituto Europeo di Design e Hyundai, con cui festeggiamo la terza collaborazione nell’ambito dei progetti in Transportation Design», ha dichiarato Paola Zini, direttore IED Torino.

Le proposte sono state sviluppate integralmente, negli esterni e negli interni, a partire dalla fase iniziale di studio, analisi del brand e di mercato, ricerca di stile e sketching, fino alla fase finale di modellazione 3D e video rendering.