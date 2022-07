Così come gli esterni, anche gli interni seguono una nuova impostazione stilistica e di contenuto. Le superfici realizzate in tessuto riciclato lavorato a maglia con contrasti cromatici si combinano con i comandi digitali senza soluzione di continuità, con un nuovo display Oled come interfaccia centrale, mentre il software dell’infotainment è su base Android. Tutto questo crea un’esperienza interna unica, inconfondibilmente Mini. I modelli completamente elettrici della prossima generazione riceveranno per la prima volta anche un sound design indipendente, che fornisce suoni di guida emotivamente coinvolgenti e un’autentica colonna sonora per le nuove Experience Modes.