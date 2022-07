La bZ4X è in tutto e per tutto un Suv e questo spiega le scelte operate per il suo design, come ha sottolineato Yung Presciutti, il designer del team di Toyota Motor Europe presente al test drive. «Uno degli aspetti principali del progetto è stato lo sviluppo del parafango anteriore: la bZ4X è un’auto elettrica ma è anche adatta all’offroad e ha anche diverse appendici in plastica lungo il perimetro della carrozzeria per sopportare qualche piccolo urto o segno», dice Yung Presciutti.