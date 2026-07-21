Nonostante sia più bassa rispetto ad altri modelli, la GT manterrà le caratteristiche tipiche della Range Rover, come la posizione di guida dominante con il cruscotto ribassato che garantisce una buona visibilità sul cofano. Si dice che lo spazio sui sedili posteriori sia pari a quello del modello Range Rover di grandi dimensioni, e che l’auto sia in grado di affrontare anche percorsi fuoristrada.

«Ci sono auto con capacità fuoristrada, ce ne sono altre con una linea del tetto bassa e un design accattivante, ma non c’è nulla che riunisca tutto questo nel modo in cui vogliamo noi», ha affermato Limpert.