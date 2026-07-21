Il quinto modello della gamma Range Rover di JLR sarà un crossover elettrico dal profilo ribassato denominato GT, secondo quanto annunciato dall’azienda. Il nuovo modello si colloca in uno “spazio vuoto” tra coupé, berline e Suv, nell’ambito della strategia di JLR volta a spingere ulteriormente l’azienda verso il segmento di fascia alta.
«Volevamo che fosse complementare ai nostri modelli esistenti, non solo un altro Suv», ha dichiarato ad Auto&Design Martin Limpert, capo del marchio Range Rover. «Volevamo concentrarci sul piacere di guida nelle lunghe distanze e nei viaggi transcontinentali, ma secondo la visione di Range Rover».
JLR ha mostrato le proporzioni della nuova auto con un prototipo camuffato che includeva degli interni in stile modernista della versione di serie. La vettura è la prima ad essere costruita sulla piattaforma Electric Modular Architecture (EMA) di JLR. La nuova piattaforma, con il suo pacco batterie ribassato, ha permesso di ottenere le proporzioni corrette per una granturismo. «È da anni che progettiamo questa vettura. Solo con l’arrivo dell’EMA siamo riusciti a realizzarla», ha dichiarato ad Auto&Design Lee Perry, responsabile del design di produzione. È in programma anche una versione ibrida.
Gli interni dell’auto applicano gli stessi principi “riduttivi” di semplificazione che definiscono le proporzioni esterne, esprimendo purezza, precisione e sobria modernità, ha affermato JLR. «Dà la sensazione di un ambiente a pianta aperta, sapientemente suddiviso», ha dichiarato Alex Watkin, chief designer degli interni Range Rover.
Le proporzioni “architettoniche” della plancia sono caratterizzate da una barra che attraversa l’intera larghezza dell’auto e nasconde la bocchetta di ventilazione. La barra orizzontale – un tratto distintivo di Range Rover – trova eco nell’ampio e sottile schermo Oled posizionato sulla parte superiore del cruscotto al posto del quadro strumenti del conducente.
I principi di design riduttivo del marchio hanno concentrato gran parte dei comandi sullo schermo centrale, pur mantenendo alcuni pulsanti sul volante. JLR promette un accesso alle funzioni tramite comando vocale più ampio rispetto ai modelli precedenti, nell’ambito dell’attenzione che la GT dedica alla tecnologia.
La parte superiore del cruscotto è realizzata in un tessuto a maglia con proprietà acustiche che evita la necessità di aperture per gli altoparlanti. I sedili, dal canto loro, sono realizzati in una pelle sintetica di Ultrafabrics descritta come “lusso con discrezione” e caratterizzata da un elevato livello di precisione. Il tessuto è più leggero della pelle, oltre ad essere inodore.
Tra i dettagli figurano elementi cromati decorativi nella parte anteriore dei pannelli delle portiere e una consolle centrale a due livelli. Il livello superiore presenta anche il nuovo logo Range Rover con le “R” intrecciate.
Nonostante sia più bassa rispetto ad altri modelli, la GT manterrà le caratteristiche tipiche della Range Rover, come la posizione di guida dominante con il cruscotto ribassato che garantisce una buona visibilità sul cofano. Si dice che lo spazio sui sedili posteriori sia pari a quello del modello Range Rover di grandi dimensioni, e che l’auto sia in grado di affrontare anche percorsi fuoristrada.
«Ci sono auto con capacità fuoristrada, ce ne sono altre con una linea del tetto bassa e un design accattivante, ma non c’è nulla che riunisca tutto questo nel modo in cui vogliamo noi», ha affermato Limpert.