Il padiglione d’oro è il capolavoro di Yukio Mishima e uno dei pilastri della cultura giapponese. Tra i suoi temi spicca la ricerca quasi spirituale della forma perfetta, della bellezza vista non come qualcosa di statico ma di vivo, in continuo movimento, che reagisce alla luce. Lo cito perché l’ho pensato di continuo durante la visita al Mazda R&D Centre di Oberursel, vicino a Francoforte, il centro di design europeo del marchio. Non era la prima volta, ma una di quelle che mi hanno lasciato di più: la ricerca del movimento in un corpo fermo è parte della filosofia Mazda. A spiegarlo è Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe. «Il nostro obiettivo è che anche da ferma un’auto dia l’impressione di muoversi».