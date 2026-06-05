I suoi studi e il suo lavoro l’hanno portato in tutto il mondo. Medio Oriente (è nato in Libano), Europa, Stati Uniti, Asia: un mix di culture ed esperienze che ne hanno forgiato il carattere e la personalità stilistica. Karim Habib, classe 1970, dopo aver curato il design del gruppo BMW e di Infiniti, dal 2019 è Senior Vice President e Head of Kia Design Center e autore della filosofia “Opposites United” che guida le forme dei nuovi modelli del brand coreano.

Hai degli oggetti o dei luoghi di riferimento da cui prendi ispirazione?

«Si, ne ho diversi che appartengono a varie categorie. Dalle auto che tutti amano, come le Ferrari e le Alfa Romeo degli Anni 60 e 70, a quelle più di nicchia come la Ford Focus Concept del 1992. Adoro, in particolare, l’architettura giapponese di tipo tradizionale, ma anche la Corea mi offre sempre grandi spunti. Credo, ad esempio, che sia di grande ispirazione il museo Audeum di Seoul. Ho anche un forte legame con l’Italia: ho vissuto a Roma per qualche mese da adolescente e mi sono letteralmente innamorato di quella città al punto che per me è diventata un riferimento».

E se parliamo di designer?

«In campo automobilistico il mio preferito è Giorgetto Giugiaro, ma se ampliamo il raggio si aggiungono Jean Nouvel, il maestro dell’archi-tettura contestuale Kengo Kuma, gli architetti svizzeri Jacques Herzog e Pierre de Meuron e il designer danese Arne Jacobsen nato all’inizio del ‘900. Tornando alle auto, impossibile non pensare ai progettisti ultra-talentuosi che hanno lavorato per Pininfarina nel corso degli anni e, naturalmente, a Marcello Gandini».