«Quando abbiamo ricevuto l’input del progetto per una vettura elettrica a quattro porte e cinque posti, abbiamo accolto la sfida scegliendo di separare gli elementi», ha spiegato in occasione del reveal a Roma Marc Newson (che si era per altro già cimentato in passato con un progetto automotive, la concept car Ford 021C del 1999). «Volevamo una cellula passeggeri spaziosa e ben distinta dalla carrozzeria esterna, e questo ha comportato una serie di problematiche da risolvere, come ad esempio i tergicristalli, visto che l’area vetrata si estende in avanti fino alla sommità del radiatore”. Insieme ai tecnici Ferrari è stata trovata una sistemazione in verticale lungo i montanti anteriori, che non perturba più di tanto l’aerodinamica del veicolo. «Vorrei sfatare il preconcetto che vuole designer e ingeneri sempre in lotta, anche noi abbiamo un approccio ingegneristico e la collaborazione per pervenire al risultato finale è stata ottima». Proprio l’aerodinamica è uno degli aspetti cui hanno lavorato più intensamente gli specialisti Ferrari, con 6000 ore di simulazioni in galleria del vento con modelli in scala e a grandezza naturale, più del doppio di quelle dedicate a suo tempo al progetto della Purosangue, precisano gli ingegneri.