Ritualità analogica e la sfida della modularità sostenibile

Florian Seidl di Lavazza ha portato il dibattito sulla dimensione del quotidiano, dove l’esperienza d’uso è «fondata sulla naturalezza del gesto e sul piacere tattile dell’interazione fisica». Nonostante la velocità del progresso, Seidel invita a un’evoluzione pragmatica: «I nuovi strumenti digitali sono a disposizione di tutti: oggi non basta più saper disegnare bene, bisogna saper integrare queste tecnologie per innovare i processi produttivi». Un esempio è il progetto Tablì, dove la sostenibilità diventa realtà industriale: «Abbiamo eliminato plastica e alluminio creando una macchina che utilizza solo caffè pressato, reinventando totalmente il sistema delle capsule».

Nel settore automotive, Alessandro Belosio di Toyota ED² ha ribadito la centralità dell’abitacolo come spazio di contatto fisico, dove «l’emozione deve guidare ogni scelta progettuale». Belosio avverte però sul rischio di un design standardizzato guidato solo dai dati: «Il designer deve mantenere il controllo creativo per evitare interni piatti e senza carattere, mantenendo sempre una forte carica provocatoria». La vera opportunità dell’IA risiede nella gestione della complessità tecnica: «Possiamo finalmente integrare una modularità intelligente che renda le auto più premium, facili da aggiornare e semplici da riparare, aumentandone drasticamente la longevità».