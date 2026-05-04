Renault Twingo, fun e pop

Con la nuova Twingo E-Tech Electric Renault ha completato l’originale “operazione nostalgia” che ha già dato vita ai revival elettrici di R5 e R4, creando quello che sta già diventato un successo istantaneo. E lo fa prima di tutto attraverso il design, che rievoca e amplifica tutto ciò che aveva reso la prima generazione Twingo così divertente e irresistibile, iniziando da forme e linee, per non dire del colore verde di lancio, che le erano valse il simpatico soprannome di “ranocchia” e che la stessa Casa ha voluto celebrare scegliendo proprio il verde per il nuovo modello.

Nella flagship RNLT di Via Garibaldi 73, in piena zona Brera, sono tuttora esposte fino al 2 giugno due grandi sculture realizzate e “firmate” dal designer e scenografo Marcantonio, che ha puntato proprio alla naturale simpatia ispirata dal modello, di cui riprende con arguzia i tratti: i fari full-led ad arco che diventano occhi, il logo che segna le narici, la forma del paraurti che definisce le guance e via dicendo. Il tutto in una coreografica che riproduce uno stagno in cui le tre “ranocchie” si trovano perfettamente a loro agio.