La carrozzeria, al termine del test, torna invece a stupire sul fronte delle vernici. Alle consensuali Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech e Fiord Blue si alternano le ormai classiche opache sfrontate del marchio, stavolta rappresentate da Manganese e Century Bronze. La Plasma cangiante lucida oscilla poi sottilmente fra ciano e rosato, mentre il padiglione offre le opzioni Manhattan Grey e Midnight Black (oltre alla tinta unita monocolore). Infine, le irriverenze cromatiche fanno capolino perfino su alcune delle otto fogge di cerchi in lega (una da 17”, due da 18” e cinque da 19”), con dettagli a contrasto in Tech Copper o Sulfur Green. Per imprimere l’ultimo lampo d’energia a un prodotto decisamente elettrizzante.