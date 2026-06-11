«Alpina ha sempre rappresentato un’idea molto specifica di performance e raffinatezza, dove velocità e comfort sono ambizioni complementari. Il nostro ruolo come nuovi custodi di questo marchio è preservare questa distinguibilità e plasmarla in un contesto contemporaneo». Adrian van Hooydonk, responsabile del Design del BMW Group, ha presentato così la Vision BMW Alpina a Villa d’Este nella serata del 15 maggio scorso a Villa d’Este, appuntamento tradizionale per il gruppo tedesco.

«Per un designer come me, è sempre fantastico trovarmi in Italia, sul Lago di Como, e ammirare auto straordinarie. Sono sempre fonte di ispirazione, indipendentemente dall’epoca a cui appartengono. Esemplari unici, a volte davvero irripetibili. Da 10-15 anni cerchiamo di arricchire questo panorama, per continuare la tradizione del Concorso presentando alcuni nuovi esemplari unici che forse tra 50 anni saranno invitati a partecipare nuovamente. Recentemente, come sapete, siamo riusciti a realizzare alcune di queste concept car uniche, come la BMW Skytop e la Speedtop, che abbiamo potuto produrre in numero limitato, il che è stato piuttosto speciale anche per me come designer, perché BMW produce migliaia di auto al giorno. Quindi convincere l’azienda a produrre 50 unità è stata una vera sfida, ma ce l’abbiamo fatta».