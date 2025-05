Toyota presenta la nuova e imponente sesta generazione del RAV4, che raccoglie l’eredità dei suoi iconici e innovativi predecessori introducendo tecnologie avanzate che ridefiniscono le prestazioni e l’efficienza, all’avanguardia anche per quanto riguarda la sicurezza e l’esperienza d’uso digitale. Versatilità e affidabilità hanno fatto guadagnare al RAV4 una popolarità duratura per generazioni di clienti in Europa, dove sono stati venduti più di 2,5 milioni di esemplari dalla sua introduzione nel 1994, e oltre 15 milioni in tutto il mondo.